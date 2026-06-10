IT-директор ответил, какие сотрудники быстро теряют доверие работодателя

Сотрудники, которые слепо доверяют искусственному интеллекту и не проверяют результаты его работы, рискуют быстро потерять доверие со стороны руководства, заявил NEWS.ru директор по цифровым технологиям и операционной эффективности компании Level Group Всеволод Нечитайленко. По словам эксперта, часть специалистов использует нейросети неправильно, воспринимая их как самостоятельного исполнителя.

ИИ стал частью повседневной работы. Для 61% трудоспособных россиян умение пользоваться нейросетями является конкурентным преимуществом. Но вместе с этим растет и другая проблема. Не все сотрудники умеют правильно пользоваться ИИ. Главный риск сегодня связан не с отсутствием инструментов, а с тем, что специалисты полностью доверяют результатам нейросетей и не перепроверяет информацию. ИИ нужно рассматривать не как самостоятельного исполнителя, а как инструмент, который работает только в связке с человеком. Если сотрудник не умеет критически оценивать выдачу информации, он не ускоряет работу, а, наоборот, повышает вероятность ошибок, чем рискует потерять доверие начальства, — пояснил Нечитайленко.

По его мнению, нейросети лучше всего показывают себя в тех задачах, где важны скорость работы и обработка большого количества данных. Эксперт отметил, что искусственный интеллект по своей сути напоминает цифровой экзоскелет, который делает человека сильнее, но не способен действовать самостоятельно.

ИИ усиливает навыки, но не заменяет мышление. Если у человека нет базовой профессиональной подготовки, нейросеть не сделает его компетентнее автоматически. Она может помочь с идеями, структурированием данных, обработкой больших объемов информации, но итоговое решение все равно должен принимать сотрудник. Особенно полезен ИИ там, где важны скорость и объем. Сегодня нейросети хорошо работают в задачах автоматизации рутины, генерации идей, подготовки черновиков, работы с большими массивами данных и коммуникационными материалами. По сути, это цифровой экзоскелет: он усиливает человека, но не делает работу вместо него. Поэтому ключевой навык — не просто пользоваться ИИ, а уметь ставить ему задачу и проверять результат, — заключил Нечитайленко.

Ране председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект повышает производительность труда лишь на 1%. По ее словам, применение нейросетей обходится представителям бизнеса дороже, чем зарплата сотрудникам.