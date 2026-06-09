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09 июня 2026 в 14:19

Касперская оценила эффективность применения ИИ в бизнесе

Касперская: ИИ повышает производительность труда лишь на 1%

Наталья Касперская Наталья Касперская Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Как оказалось на практике, искусственный интеллект повышает производительность труда лишь на 1%, заявила в беседе с НСН председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, применение нейросетей обходится представителям бизнеса дороже, чем платить сотрудникам.

Что касается эффективности с точки зрения повышения производительности труда с помощью ИИ, это вообще не доказано. Исследователи отмечают, что в среднем мы имеем от 1% до 1,5% повышение эффективности труда. А даже просто налаживанием порядка вы можете до 20% эффективность повысить. Один процент — это просто статистическая погрешность. А при этом стоят все ИИ-модели дорого. И я думаю, что они будут только дорожать, потому что все модели сейчас убыточны, им надо как-то зарабатывать деньги, — высказалась Касперская.

По ее мнению, компании, которые уволили людей, заменив их на ИИ, начали сталкиваться с системными ошибками и необходимостью перепроверять нейросетевую работу. В итоге на реализацию задач стало уходить больше ресурсов и времени. Теперь таким компаниям нужно будет вновь набирать людей в штат, заключила эксперт.

Ранее Касперская заявила, что использование искусственного интеллекта в школах повышает риск деградации юного поколения. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.

Общество
нейросети
Бизнес
Наталья Касперская
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