23 декабря 2025 в 11:47

Касперская назвала скрытую опасность использования ИИ в школах

Касперская: использование ИИ в школах повышает риск деградации юного поколения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование искусственного интеллекта в школах повышает риск деградации юного поколения, заявила KP.RU председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.

Что сейчас происходит в школах? Дети начинают обращаться к ИИ и при этом выключают голову, ведь проще взять готовый ответ. Они даже не понимают вопроса зачастую, а просто передают учителю. Получается, есть риск просто вырастить поколение абсолютных идиотов, которые не будут ничего понимать, — отметила Касперская.

Она уточнила, что нейросети дают лишь вероятные ответы и могут ошибаться. В обучении же детям нужен точный результат. Касперская добавила, что ИИ оптимально использовать для технических задач, однако в образовании или государственном управлении он недопустим.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу центра ВЦИОМ, не менее 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта. При этом 74% респондентов ищут информацию об ИИ время от времени.

