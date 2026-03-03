Застрявшие в Дубае российские теннисисты пропустят выставочный турнир в США Медведев и Рублев пропустят выставочный турнир Tie Break Tens в США 3 марта

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые до сих пор остаются в Дубае из-за закрытого авиасообщения, не выступят на выставочном турнире Tie Break Tens, заявили организаторы в соцсети Х. Соревнования пройдут перед «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе 3 марта.

Медведева заменил представитель Казахстана Александр Бублик, а Рублева — американец Лернер Тьен. Бублик сыграет в паре с россиянкой Миррой Андреевой, Тьен — с представительницей США Амандой Анисимовой. Сам «Мастерс» стартует 4 марта, но благодаря посеву матчи россиян пройдут не раньше 7 марта.

Ранее сообщалось, что баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию с Ближнего Востока. Клуб ищет варианты того, как помочь своим спортсменам.

До этого президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой. По его словам, после американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику.