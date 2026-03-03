Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:03

«Назрел давно»: в Москве высказали надежду на диалог с США в одном вопросе

Лавров: Россия надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Москва надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, президент России Владимир Путин предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием.

Президент Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета безопасности ООН, эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно, я бы сказал, он давно перезрел. Я рассчитываю, что в администрации [президента США Дональда] Трампа это понимают и будут готовы к такому серьезному разговору, — заявил Лавров..

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Сергей Лавров
Москва
Россия
США
