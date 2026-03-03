Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:11

Стало известно, могут ли ВСУ использовать новые американские ракеты PrSM

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут запускать ракеты PrSM с имеющихся установок HIMARS

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины способны запускать новые американские ракеты Precision Strike Missile с уже имеющихся в арсенале РСЗО HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Однако, по его словам, для этого потребуется модернизация реактивных установок.

ВСУ могут использовать ракеты PrSM и запускать их с помощью своих установок HIMARS. Скорее всего, потребуется какая-то переделка, то есть определенный блок электроники должен быть усовершенствован. Старую установку просто так запустить с этой ракетой будет невозможно. Потребуется определенная модернизация самой установки, в частности, в вопросах компьютерного сопровождения и приборов, которые связаны с подготовкой и вводом полетного задания непосредственно в ракету, — пояснил Кнутов.

Ранее появилась информация, что в ходе конфликта в Иране США впервые применили новейшую ракету Precision Strike Missile, известную как «убийца» систем ПВО. Это оружие американские военные получили около двух лет назад.

