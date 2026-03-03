Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:35

Названы возможные объемы производства американских «убийц» систем ПВО

Военэксперт Кнутов: США могут производить не менее 1 тыс. ракет PrSM ежегодно

Промышленные мощности Соединенных Штатов позволяют выпускать не менее 1 тыс. ракет Precision Strike Missile ежегодно, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такая высокая производительность обусловлена растущим мировым спросом на пусковые установки HIMARS, под которые создается данный боеприпас.

США могут выпускать не менее 1 тыс. ракет PrSM в год, такое мое предположение. Это достаточно массовое производство. HIMARS сейчас пользуются спросом. Польша хотела закупить более 500 пусковых установок. Это больше, чем у США, у них самих их около 300. Другие страны тоже выстроились в очередь с целью закупки пусковых установок HIMARS. Конечно, ракета PrSM поднимет определенный рейтинг этой реактивной системы залпового огня, и спрос будет гораздо больше. Что касается Ирана, то это полигон, то есть эффективность данной ракеты проверили в боевых условиях. И по результатам стрельб, возможно, будут внесены какие-то доработки, — пояснил Кнутов.

Ранее появилась информация, что США впервые применили новейшую ракету Precision Strike Missile, известную как «убийца» систем ПВО, в ходе конфликта в Иране. Это оружие американские военные получили около двух лет назад.

