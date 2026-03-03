Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты Наталья Бардо заявила, что не считает конкурсы красоты устаревшими

Актриса Наталья Бардо призналась корреспонденту NEWS.ru, что не считает конкурсы красоты устаревшими. На первом Международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС — 2026» она заявила, что подобные мероприятия развивают чувство вкуса. По ее словам, красоту необходимо показывать.

Нет, [конкурсы красоты] не устаревшие, потому что красоту надо показывать. Потому что красота развивает вкус. На красоте всегда отдыхает глаз. Я конкурсы красоты люблю, — заявила Бардо.

Ранее представительницы из России вызвали настоящий фурор на открытии первого Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026» в Казани. Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева появились перед публикой в элегантных фиолетовых нарядах, покорив зрителей с первого взгляда.

До этого в Казани анонсировали первый в истории конкурс красоты БРИКС+, который объединит три состязания: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Участие подтвердили 18 стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Организаторы отказались от дефиле в бикини из-за Рамадана и заявили, что мероприятие пройдет без бюджетных средств.