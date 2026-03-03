Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты

Актриса Наталья Бардо призналась корреспонденту NEWS.ru, что не считает конкурсы красоты устаревшими. На первом Международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС — 2026» она заявила, что подобные мероприятия развивают чувство вкуса. По ее словам, красоту необходимо показывать.
Нет, [конкурсы красоты] не устаревшие, потому что красоту надо показывать. Потому что красота развивает вкус. На красоте всегда отдыхает глаз. Я конкурсы красоты люблю, — заявила Бардо.
Ранее представительницы из России вызвали настоящий фурор на открытии первого Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026» в Казани. Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева появились перед публикой в элегантных фиолетовых нарядах, покорив зрителей с первого взгляда.
До этого в Казани анонсировали первый в истории конкурс красоты БРИКС+, который объединит три состязания: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Участие подтвердили 18 стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Организаторы отказались от дефиле в бикини из-за Рамадана и заявили, что мероприятие пройдет без бюджетных средств.