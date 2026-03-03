Киев поставляет вооружение мексиканским картелям, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал документ ЕК, в котором говорится о возможном буме нелегального огнестрельного оружия после СВО. По его словам, в ходе боестолкновений с бандами в Мексике силовики изымают у преступников вооружение с маркировкой стран НАТО, что указывает на утечку с украинских складов.

В данный момент Мексика погрязла в борьбе с наркокартелями. При различных штурмовых операциях силовики отбирают оружие у боевиков, на котором стоят западные маркировки, для поставки на Украину. Стоит задать вопрос власть имущим страны, в том числе господину Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru): как оружие, которое выделяется от США, волшебным образом оказывается в Мексике? Думаю, что сейчас оно еще всплывет на Ближнем Востоке, если там начнется сухопутная операция. До этого и в Африке мы видели оружие, предназначенное для ВСУ, — сказал Самонкин.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Украине после конфликта с РФ для погашения кредитов необходимо будет отдать Западу свои природные ресурсы. По его мнению, соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном стало отправной точкой расплаты.