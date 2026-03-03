Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим мексиканское гуакамоле — лучшую закуску из авокадо — просто, вкусно

Рецепт гуакамоле Рецепт гуакамоле Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эта мексиканская закуска давно перестала быть экзотикой, превратившись в идеальный вариант для полезного завтрака или праздничного вечера.

Возьмите 2 спелых авокадо, разрежьте их пополам и удалите косточку. Ложкой выньте мякоть в глубокую миску и сразу полейте соком половины лайма — это не даст соусу потемнеть. Разомните массу вилкой, оставляя небольшие кусочки для текстуры. Мелко нарубите 1 небольшую красную луковицу и 1 спелый томат, из которого предварительно удалите семена и лишнюю жидкость. Добавьте овощи к авокадо. Туда же отправьте мелко нарезанный пучок свежей кинзы весом 20 г и 1 зубчик измельченного чеснока.

Если любите острое, возьмите половинку перца чили, очистите его от семян, мелко порубите и всыпьте в общую массу. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. соли и щепотку черного перца. Хорошенько перемешайте все компоненты ложкой, но делайте это аккуратно. Подавайте гуакамоле немедленно с кукурузными чипсами начос или намазывайте на поджаренный цельнозерновой хлеб. Эта закуска исчезает со стола первой, так что готовьте сразу двойную порцию.

  • Факт: авокадо содержит огромное количество полезных жиров и калия, поэтому гуакамоле считается одной из самых здоровых закусок в мире.

Готовим чувашский суп шурпе: сытный и насыщенный обед.

авокадо
национальная кухня
Мексика
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрый рецепт
намазки
Анастасия Фомина
А. Фомина
