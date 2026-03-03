Названо число россиян, закрывших больничные через МАХ

Свыше 500 тыс. россиян закрыли свои больничные листы через мессенджер МАХ, сообщили ТАСС в пресс-служба платформы. Это можно сделать во время онлайн-консультации с врачом, при этом пользователь получит уведомление о готовности документа в чат-боте «Госуслуги».

Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью МАХ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что найти сервис медицинских услуг можно в поиске мессенджера, отметив, что официальные чат-боты имеют галочку верификации. Также там пояснили, что для первого использования необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и авторизоваться на «Госуслугах».

Ранее в пресс-службе Социального фонда России сообщили, что новый чат-бот «Госуслуги» появился в отечественном мессенджере МАХ. Он информирует пользователей обо всех изменениях на портале. Кроме того, чат-бот позволяет получать быстрые ответы, связанные с выплатами и другими мерами.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что россияне должны получать ежемесячные оповещения об имеющихся долгах перед налоговой через отечественные социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» или мессенджер MAX. По его словам, информирование должно быть «обязательным и незамедлительным» при появлении задолженности.