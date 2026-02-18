Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в МАХ Cоцфонд: новый чат-бот в МАХ начал рассылать уведомления с «Госуслуг»

Новый чат-бот «Госуслуги» появился в отечественном мессенджере МАХ, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Он информирует пользователей обо всех изменениях на портале. Кроме того, чат-бот позволяет получать быстрые ответы, связанные с выплатами и другими мерами, передает РИА Новости.

Создан специальный чат-бот «Госуслуги», который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер, — говорится в сообщении.

Уточняется, что чат-бот также позволяет в реальном времени отслеживать статус заявлений. Через него можно смотреть, на каком этапе находится рассмотрение обращения. Бот также напоминает пользователям о записи к врачу, информирует о штрафах и помогает с их оплатой.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что россияне должны получать ежемесячные оповещения об имеющихся долгах перед налоговой через отечественные социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» или мессенджер MAX. По его словам, информирование должно быть «обязательным и незамедлительным» при появлении задолженности.