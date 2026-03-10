«Будет поздравлять»: Песков о реакции Путина на победы параатлетов Путин поздравит российских параатлетов с победами в Милане

Президент РФ Владимир Путин поздравит российских параатлетов с победами на Паралимпийских играх в Милане, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, успехи спортсменов стали поводом для гордости всей страны, пишет РИА Новости.

Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает, — подчеркнул Песков.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной России на Паралимпиаде 2026 года, победив в соревнованиях по супергиганту. Эта награда стала первой, после которой на Играх вновь прозвучал гимн России — впервые за 12 лет после соревнований в Сочи.

МОК до этого заявил, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями. Комитет призвал все страны — участницы ООН поддержать прошедших квалификацию на Паралимпийские игры атлетов, которые могут пострадать от последних кризисов в мире.