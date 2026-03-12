«Неонацистская риторика»: Захарова сравнила Зеленского с Гитлером Захарова: Зеленский как Гитлер использует неонацистскую риторику в адрес россиян

Президент Украины Владимир Зеленский использует в отношении россиян риторику, схожую с нацистской, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила украинского лидера с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Классическая неонацисткая риторика — называть людей «не человеческими существами». Так делал Гитлер, так делали многие в Третьем рейхе. Теперь так делают на Банковой, — отметила дипломат.

Поводом для реакции стало интервью Зеленского изданию Politico, в котором украинский лидер рассуждал о своем отношении к россиянам, с которыми был знаком еще до 2014 года. Отвечая на вопрос, как он теперь воспринимает этих людей, Зеленский заявил, что ситуация с Крымом якобы изменила их настолько, что для него они «не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа».

Ранее Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют террористическую натуру украинского политика. Глава государства и связанные с ним лица недовольны политикой Будапешта в отношении Киева.