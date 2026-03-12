Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:18

Медведев указал Западу на неудобный факт из-за Украины

Медведев призвал Запад заняться серьезными проблемами вместо украинского кризиса

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для издания «Эксперт» снова выступил с критикой в адрес Украины, назвав ее несуществующей «Страной 404». По мнению зампреда, международное внимание к Киеву носит искусственно раздутый характер.

На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей «Страны 404» в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень, — добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что преступления Киева против простых людей носят системный характер: убийства женщин, детей и стариков стали для Украины обыденным способом давления на Россию. По словам Захаровой, чем хуже дела у Киева на фронте, тем более массовыми становятся удары по мирным жителям.

