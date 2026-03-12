В Госдуме предложили вернуть право на господдержку производителям лимонадов Депутат Говырин: производители лимонадов смогут рассчитывать на господдержку

Производителям лимонадов планируют вернуть право на получение господдержки, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что сейчас поддержки лишены компании, производящие подакцизные товары.

Ко второму чтению депутаты во главе с председателем комитета А. В. Деминым внесли поправки, которые расширили первоначальную редакцию законопроекта. Теперь часть 4 статьи 14 предлагается дополнить оговоркой о том, что запрет на финподдержку для производителей подакцизных товаров не распространяется на сахаросодержащие напитки, за одним исключением, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что на господдержку не смогут рассчитывать компании по производству энергетиков. По его словам, законопроект рекомендовали принять во втором чтении.

