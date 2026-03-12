Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:35

В Госдуме предложили вернуть право на господдержку производителям лимонадов

Депутат Говырин: производители лимонадов смогут рассчитывать на господдержку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Производителям лимонадов планируют вернуть право на получение господдержки, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что сейчас поддержки лишены компании, производящие подакцизные товары.

Ко второму чтению депутаты во главе с председателем комитета А. В. Деминым внесли поправки, которые расширили первоначальную редакцию законопроекта. Теперь часть 4 статьи 14 предлагается дополнить оговоркой о том, что запрет на финподдержку для производителей подакцизных товаров не распространяется на сахаросодержащие напитки, за одним исключением, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что на господдержку не смогут рассчитывать компании по производству энергетиков. По его словам, законопроект рекомендовали принять во втором чтении.

Ранее Говырин рассказал, что креативный бизнес получает поддержку от государства при экспорте товаров. По его словам, с февраля 2025 года действует закон о развитии креативных индустрий, который впервые официально закрепил за дизайном, видеоиграми, гастрономией и народными промыслами статус полноценных отраслей экономики.

