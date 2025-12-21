Лимонад по-бразильски: готовлю со сгущенным молоком — мой рецепт кисло-сладкого наслаждения

Это, пожалуй, самый быстрый способ поразить гостей. От начала до подачи проходит не больше 5 минут. Все, что нужно, — бросить ингредиенты в блендер, взбить и процедить. Результат — экзотический, необычный напиток, который выглядит как из дорогого бара, но готовится на вашей кухне за копейки и мгновения.

Лаймы (2 шт.) тщательно мою жесткой щеткой. Срезаю с обоих концов плодов твердые «попки». Нарезаю лаймы крупными дольками или четвертинками, не удаляя кожуру и не вынимая косточки.

В чашу блендера выкладываю нарезанные лаймы. Добавляю сахар (100 г), сгущенное молоко (3 ст. л.) и холодную воду (720 мл).

Взбиваю на высокой скорости в течение 1–2 минут до получения однородной жидкости со множеством мелких частиц цедры.

Полученную массу процеживаю через мелкое сито в кувшин, хорошенько прижимая ложкой, чтобы отжать максимум сока. Жмых, оставшийся в сите, выбрасываю.

Напиток разливаю по стаканам, наполненным льдом. Подаю сразу. По желанию можно украсить долькой лайма или мятой.

