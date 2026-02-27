Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 20:46

Плов с фасолью и грибами — мое открытие в Великий пост: никакого мяса, а вкус — отвал башки

Фото: D-NEWS.ru
Плов с фасолью и грибами — мое открытие в Великий пост. Никакого мяса, а вкус — полный отвал башки! Это ароматное и насыщенное блюдо. Грибы придают ему глубокий «мясной» вкус, а фасоль делает сытным и питательным.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана длиннозерного риса, 300 г свежих шампиньонов, 1 стакан отварной или консервированной красной фасоли, 2 луковицы, 2 моркови, 4-5 зубчиков чеснока, соль, перец, зира, куркума, растительное масло.

Способ приготовления: лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой. Грибы нарежьте пластинками. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь и жарьте 5-7 минут. Добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Добавьте зиру, куркуму, соль, перец, перемешайте. Всыпьте промытый рис и залейте горячей водой (на 2 пальца выше риса). Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, воткните в рис целые зубчики чеснока, накройте крышкой и варите 15-20 минут до готовности риса. Добавьте фасоль, аккуратно перемешайте и прогрейте под крышкой еще 5 минут. Дайте настояться 10-15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постные яблоки, фаршированные рисом и изюмом.

