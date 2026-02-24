Зимняя Олимпиада — 2026
Плов без мяса, который захочется готовить каждую неделю

Вкуснейшие постные аналоги популярных блюд — плов с нутом и айвой Вкуснейшие постные аналоги популярных блюд — плов с нутом и айвой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется уюта и насыщенного вкуса без мяса, на помощь приходят постные аналоги популярных блюд. Один из самых выразительных вариантов — плов с ярким нутом и айвой. Он сохраняет характер восточной классики, но раскрывается по-новому.

Для этого варианта плова подготовьте длиннозерный рис (250 г), заранее замоченный сухой нут (150 г), ароматную спелую айву (1 крупную), сочную морковь (2 шт.), репчатый лук (1 шт.), чеснок (1 целую головку), семена зиры (1 ч. л.), сушеный барбарис (1 ст. л.), молотую куркуму (1/2 ч. л.), растительное масло без запаха (3 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец по вкусу, горячую воду или овощной отвар (500 мл).

Нут замачивают на ночь и отваривают до мягкости. В казане прогревают масло, обжаривают лук и морковь, добавляют специи. Кладут дольки айвы — редкий для плова акцент, который дает легкую кислинку и плотную текстуру. Всыпают рис, нут, заливают водой и томят под крышкой 20–25 минут без перемешивания.

Такие постные аналоги популярных блюд доказывают: глубина вкуса рождается не из мяса, а из правильного баланса сладости, кислоты и специй.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 4,5/4,8/26,1.

Ранее мы делились с вами рецептом постного супа на обед.

