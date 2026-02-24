Зимняя Олимпиада — 2026
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала

Режиссер Ричардсон объявил о выходе из BAFTA после расистского скандала

Наградная маска BAFTA Наградная маска BAFTA Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британский режиссер Джонте Ричардсон заявил в соцсети LinkedIn, что покинул состав жюри BAFTA из-за скандала, разразившегося на церемонии вручения премии. Во время мероприятия из зала прозвучало расистское оскорбление — слово «нигер», которое выкрикнул активист с синдромом Туретта Джон Дэвидсон.

Организаторы пояснили, что Дэвидсон, известный своей деятельностью по привлечению внимания к синдрому Туретта, не контролирует свои вокальные тики, и инцидент связан с его заболеванием. Однако Ричардсона такие объяснения не устроили. В своем заявлении режиссер также обвинил BAFTA в системном расизме и нежелании признать вред, причиненный как чернокожему сообществу, так и людям с синдромом Туретта.

Ранее итальянский модный дом Dolce & Gabbana подвергся обвинениям в расизме из-за выбора манекенщиков для нового показа. Критика развернулась после презентации новой мужской коллекции бренда в Милане.

До этого стало известно, что полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», которая регулярно вручается за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Вероятной причиной стал расистский скандал в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

