Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала

Британский режиссер Джонте Ричардсон заявил в соцсети LinkedIn, что покинул состав жюри BAFTA из-за скандала, разразившегося на церемонии вручения премии. Во время мероприятия из зала прозвучало расистское оскорбление — слово «нигер», которое выкрикнул активист с синдромом Туретта Джон Дэвидсон.

Организаторы пояснили, что Дэвидсон, известный своей деятельностью по привлечению внимания к синдрому Туретта, не контролирует свои вокальные тики, и инцидент связан с его заболеванием. Однако Ричардсона такие объяснения не устроили. В своем заявлении режиссер также обвинил BAFTA в системном расизме и нежелании признать вред, причиненный как чернокожему сообществу, так и людям с синдромом Туретта.

