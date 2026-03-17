17 марта 2026 в 01:15

Стали известны кровавые последствия ударов Пакистана по Кабулу

Tolo News: минимум 250 человек погибли в результате ударов Пакистана по Кабулу

Афганистан, Кабул Афганистан, Кабул Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате авиаударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения, пишет афганский портал Tolo News со ссылкой на Минздрав страны. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер.

Информация о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула появилась в Сети в понедельник вечером. Позже пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по реабилитационному центру в столице. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.

Эскалация стала продолжением конфликта, начавшегося в конце февраля, когда Кабул начал операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад объявил об открытой войне с талибами. Отношения сторон обострились еще в октябре прошлого года после серии терактов в Пакистане.

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что число погибших афганских военнослужащих в результате столкновений с пакистанскими силами возросло до 684 человек. Еще более 912 военных получили ранения, добавил он.

Афганистан
погибшие
удары
Пакистан
Стали известны кровавые последствия ударов Пакистана по Кабулу
