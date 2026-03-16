16 марта 2026 в 09:30

Три человека погибли в Афганистане при обстрелах пакистанских военных

Три человека погибли, восемь пострадали в Афганистане из-за новых обстрелов пакистанских военных, сообщила радиостанция Salam Watandar со ссылкой на источники. Атакам подверглись уезды Спира, Зазай-Майдан и Горбаз. Среди гражданских объектов под удары попали рынок и клиника.

Пакистанская армия в воскресенье вечером атаковала уезды Горбаз, Зазай-Майдан и Спира, — говорится в сообщении.

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что число погибших афганских военнослужащих в результате столкновений с пакистанскими силами возросло до 684 человек. Еще более 912 военных получили ранения, добавил он.

13 марта Афганистан нанес удар беспилотником по военному объекту «Хамза» в пакистанской столице Исламабаде. По информации источника, атака стала ответом на ночные авиаудары Пакистана по Кабулу и другим провинциям. При этом афганские силы нацелились на объект в районе Файзабад. Уточняется, что дрон-камикадзе поразил 28-й блок жилого комплекса для офицеров кампуса «Хамза».

