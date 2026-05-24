24 мая 2026 в 18:45

Журналист из Пакистана объяснил цель удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Журналист Хамдани: Киев ударил по колледжу в ЛНР для уничтожения будущего РФ

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Киев, нанося удары по мирным учебным заведениям, целенаправленно пытается уничтожить будущее России, заявил в беседе с ТАСС пакистанский журналист Иштеак Хамдани. По его мнению, атака на общежитие в Старобельске была призвана не только запугать студентов, но и лишить их воли к сопротивлению и способности критически воспринимать информацию.

Они делают, потому что они убивают будущее. Будущее мира, будущее России. Это молодежь, это новое, это российское будущее. <...> Чтобы люди боялись в колледжи ходить, чтобы ими было выгодно управлять. Чтобы люди вследствие этого не понимали западной пропаганды, — сказал Хамдани.

Ранее китайский корреспондент Лу Юйгуан посетил место удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. По его словам, его глазам предстало страшное зрелище: разрушенные комнаты общежития с детскими игрушками.

До этого ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, корреспондент рассказал, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

