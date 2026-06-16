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16 июня 2026 в 05:45

«Не могу подвести»: морпех-медик ВС РФ рассказал о сотнях спасенных бойцов

РИА Новости: морпех-медик Мицар спас более 500 бойцов за два года в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский морпех-медик с позывным Мицар рассказал РИА Новости, что помог спасти свыше 500 солдат во время специальной военной операции за два года. Двадцатилетний медик из 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки «Восток» подчеркнул, что этот успех является результатом работы всей команды, включая штурмовиков и эвакуационные группы.

Для меня проводить эвакуацию — это навыки. Парни крепкие, парни смогли, парни постарались, и я просто не могу их подвести. Мне нужно сделать все, даже если я уставший, — пояснил военнослужащий.

Медик Мицар отметил, что в процессе спасения раненых он участвовал в работе с сотнями военнослужащих, подчеркнув, что вклад в это достижение вносят все сослуживцы, которые доставляют пострадавших с поля боя к медицинскому персоналу. Военнослужащий добавил, что несмотря на высокую нагрузку и усталость, он всегда старается оказать максимальную помощь каждому бойцу. Медик также рассказал, что видя раненых в самых разных состояниях, он воспринимает каждого из них как своего товарища, за жизнь которого необходимо бороться до конца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации крупной штурмовой группы ВСУ, а также нейтрализации расчетов операторов дронов и узлов спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Операция была успешно проведена бойцами батальона «Запад-Ахмат» при плотном взаимодействии с подразделениями спецназа и мотострелковыми частями Минобороны РФ.

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