24 мая 2026 в 13:29

«Никакой военной цели»: ирландский журналист о трагедии в Старобельске

Журналист Боуз: удар по колледжу в Старобельске был преднамеренным

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Удар по колледжу в Старобельске был точным и преднамеренным, заявил ирландский журналист Чей Боуз, посетив место трагедии. В комментарии РЕН ТВ он отметил, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

Первое, что мы увидели здесь, — удары пришлись по множеству разных зданий. Причем поражены были именно эти здания. <...> Случайность — это если я ударю вас один раз. Но когда вас бьют пять раз подряд — это уже не случайность. Это терроризм. Именно так я это вижу. Я не вижу здесь никакой военной цели, — подчеркнул журналист.

Боуз отметил, что украинские военные четко понимали, что делают. Он пришел к выводу, что это было преднамеренное убийство.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске перед тем, как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
