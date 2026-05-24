«Никакой военной цели»: ирландский журналист о трагедии в Старобельске Журналист Боуз: удар по колледжу в Старобельске был преднамеренным

Удар по колледжу в Старобельске был точным и преднамеренным, заявил ирландский журналист Чей Боуз, посетив место трагедии. В комментарии РЕН ТВ он отметил, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

Первое, что мы увидели здесь, — удары пришлись по множеству разных зданий. Причем поражены были именно эти здания. <...> Случайность — это если я ударю вас один раз. Но когда вас бьют пять раз подряд — это уже не случайность. Это терроризм. Именно так я это вижу. Я не вижу здесь никакой военной цели, — подчеркнул журналист.

Боуз отметил, что украинские военные четко понимали, что делают. Он пришел к выводу, что это было преднамеренное убийство.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске перед тем, как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.