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16 июня 2026 в 07:31

«Неминуемая смерть»: на Западе указали на критическую проблему в ВСУ

Steigan: действия Минобороны Украины говорят об острой нехватке людей в ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Действия украинского военного руководства свидетельствуют об острейшей нехватке личного состава в ВСУ, пишет норвежское издание Steigan. Журналисты обратили внимание на заявление министра обороны Михаила Федорова о планах открыть набор для иностранцев — так, чтобы 30–50% позиций в штурмовых и пехотных частях могли занять наемники.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30–50% позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. <…> Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт, — говорится в материале.

При этом издание пишет, что такая вербовка приведет к широкому распространению в мире нацистской идеологии. По их мнению, опасность в том, что единственная структура на Украине, которая уже имеет международный набор — это нацбатальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), поэтому конфликт рискует стать «еще более нацифицированным». Обычные украинцы, сказано в публикации, отказываются идти на фронт.

На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте, — отмечают журналисты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские войска методично продвигаются на территории Украины, несмотря на попытки ВСУ обороняться. По его словам, на Украине осознают важность противостояния за этот регион, однако там остро ощущается нехватка личного состава и вооружения.

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