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16 июня 2026 в 07:52

Мобилизованные инвалиды начали бить тревогу на Украине

Мобилизованные инвалиды из Одессы просят генпрокурора и омбудсмена о помощи

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Мобилизованные жители Одессы с инвалидностью, отправленные на фронт, массово жалуются украинскому омбудсмену и в генпрокуратуру, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении обращения. В письмах говорится о принудительной отправке на фронт людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков, а также о том, что во время проверок их прячут в грузовиках.

Людей на полигоне по приезде запугивают, за побег ломают ребра. Тем, у кого есть хронические заболевания или инвалидность, военные говорят, что бумаги куплены, они «косят». Главный медик кричит, оскорбляет нецензурно, угрожает физической расправой, — приводятся жалобы мобилизованных.

Один из мобилизованных в своем обращении к уполномоченному по правам человека при Верховной раде указывает, что у него документально подтвержденный диагноз «психическое расстройство личности». Также призывники жалуются на условия содержания в одесском туберкулезном диспансере, куда сотрудники ТЦК свозят большинство новобранцев.

Ранее пенсионер с лопатой в одиночку отбил соседа от сотрудников ТЦК в окрестностях Ровно на Западной Украине. Как сообщил депутат Рады Артем Дмитрук, пожилой мужчина без оружия и помощников вступил в схватку и сумел защитить своего товарища от принудительной мобилизации.

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