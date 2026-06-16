Мобилизованные жители Одессы с инвалидностью, отправленные на фронт, массово жалуются украинскому омбудсмену и в генпрокуратуру, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении обращения. В письмах говорится о принудительной отправке на фронт людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков, а также о том, что во время проверок их прячут в грузовиках.

Людей на полигоне по приезде запугивают, за побег ломают ребра. Тем, у кого есть хронические заболевания или инвалидность, военные говорят, что бумаги куплены, они «косят». Главный медик кричит, оскорбляет нецензурно, угрожает физической расправой, — приводятся жалобы мобилизованных.

Один из мобилизованных в своем обращении к уполномоченному по правам человека при Верховной раде указывает, что у него документально подтвержденный диагноз «психическое расстройство личности». Также призывники жалуются на условия содержания в одесском туберкулезном диспансере, куда сотрудники ТЦК свозят большинство новобранцев.

Ранее пенсионер с лопатой в одиночку отбил соседа от сотрудников ТЦК в окрестностях Ровно на Западной Украине. Как сообщил депутат Рады Артем Дмитрук, пожилой мужчина без оружия и помощников вступил в схватку и сумел защитить своего товарища от принудительной мобилизации.