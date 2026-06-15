Пенсионер с лопатой отбил соседа от принудительной мобилизации на Украине Пенсионер с лопатой отбил соседа от сотрудников ТЦК в Ровненской области

Пенсионер с лопатой в одиночку отбил соседа от сотрудников ТЦК в окрестностях Ровно на Западной Украине, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат страны Артем Дмитрук. По его словам, пожилой мужчина без оружия и помощников вступил в схватку и сумел защитить своего товарища от принудительной мобилизации.

Сегодня для того, чтобы защитить человека на Украине, иногда достаточно иметь смелость, совесть и… лопату, — написал депутат и выложил ролик с инцидентом.

На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников ТЦК пытается силой доставить гражданского в автомобиль, в то время как двое его коллег применяют дубинки и физическую силу, чтобы нейтрализовать сопротивление пожилого мужчины. Несмотря на численное преимущество противников, пенсионеру удается сорвать принудительный призыв. В итоге избитые сотрудники ТЦК покидают место происшествия и садятся в служебный автомобиль.

Дмитрук назвал этот случай «квинтэссенцией всего происходящего сегодня на Украине», отметив противостояние «дедушки с лопатой» и «целой государственной машины». По его мнению, этот эпизод показывает, что «когда человек перестает бояться, вся система оказывается не такой уж страшной».

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщала о столкновениях жителей Киева с сотрудниками военкомата. По ее словам, в одном из жилых районов столицы местные жители вступились за мужчину, которого пытались задержать представители ТЦК, а полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. Мендель связала эти события с ростом недовольства населения принудительной мобилизацией.

До этого в Одесской области правоохранители задержали предпринимателя, который наладил незаконный вывоз мужчин призывного возраста в Молдавию. 56-летний житель Измаила фиктивно оформлял уклонистов как водителей в своей транспортной компании, что позволяло им пересекать границу. Бизнесмену предъявили обвинения, ему грозит до семи лет лишения свободы.