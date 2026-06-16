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16 июня 2026 в 07:07

Стало известно, как командование ВСУ стимулирует на взятие в плен бойцов РФ

Командование ВСУ обещало отпуск за взятие в плен российских солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Командование ВСУ обещало солдатам отпуск, если они возьмут в плен военнослужащих ВС РФ, сообщил рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль. По его словам, которые приводит ТАСС, в учебном центре были и женщины, обучавшиеся наравне с мужчинами.

Когда нас забирали, предупредили: «Если возьмете в плен солдат РФ, можете получить отпуск 10–15 суток в зависимости от количества», — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны России заявила, что силы ПВО России сбили 10 авиабомб ВСУ. Также, по данным ведомства, ликвидированы два снаряда РСЗО HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

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