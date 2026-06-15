Российская армия уничтожила две крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ Силы ПВО России сбили 10 авиабомб и две крылатые ракеты «Фламинго»

Силы ПВО России сбили 10 авиабомб ВСУ, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также ликвидированы два снаряда РСЗО HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».

Сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за неделю ВС России сбили 4776 украинских беспилотников. Кроме того, за это время были уничтожены четыре крылатые ракеты «Фламинго», три ракеты большой дальности «Нептун», 74 управляемые авиабомбы и 11 снарядов системы HIMARS.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».