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16 июня 2026 в 07:51

Адвокат рассказал, кто оплатит лечение впавшей в кому россиянки на Бали

Адвокат Сарбаев: лечение отравившейся на Бали россиянки оплатят ее родные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Расходы на лечение и возможную транспортировку россиянки, отравившейся алкоголем и впавшей в кому на Бали, вероятно, будут нести ее родственники, пояснил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, это произойдет в том случае, если у женщины не было медицинской страховки.

Россияне, прилетающие на Бали, должны иметь медицинскую страховку. Полис может включать в себя только оказание первой помощи, либо быть расширенным. Наши туристы обычно оформляют минимальный вариант, — сообщил собеседник NEWS.ru.

Если россиянка прилетела на остров самостоятельно, не приобретя тур у оператора, то все расходы на ее лечение и возможную последующую транспортировку лягут на ее родственников, сказал Сарбаев.

Женщина прилетела на индонезийский остров 31 мая. На следующий день после употребления местного вина ей резко стало плохо. Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. Медики предположили, что россиянка получила тяжелое отравление метанолом.

Задолженность женщины перед клиникой продолжает расти. Друзья и близкие собрали на ее лечение около 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что российская туристка пропала во время вечерней прогулки с отцом в районе пляжа Вьемдонг в Дананге. Вьетнамские власти не исключают, что девушку унесло в море сильными волнами или течением.

Мир
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Бали
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Индонезия
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