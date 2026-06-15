Россиянка исчезла во Вьетнаме во время прогулки с отцом

Россиянка исчезла во Вьетнаме во время прогулки с отцом Россиянка пропала во время вечерней прогулки с отцом на пляже во Вьетнаме

Российская туристка пропала на побережье Вьетнама, передает Vietnam.vn. Местные власти не исключают, что девушку могло унести в море сильными волнами или течением.

Поисковая операция продолжается уже более суток в районе пляжа Вьемдонг в Дананге. Именно там россиянка исчезла во время вечерней прогулки с отцом. По данным источника, семья прилетела на отдых незадолго до случившегося.

Вечером 14 июня после ужина мать вернулась в гостиничный номер, а отец вместе с дочерью отправился гулять вдоль побережья. Девушка шла впереди, однако в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Не сумев найти дочь самостоятельно, он обратился за помощью к экстренным службам.

В поисках задействованы около 100 военнослужащих, полицейских и пожарных. Они обследуют береговую линию и акваторию вблизи места исчезновения туристки.

Ранее врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. Медики пришли к такому выводу после проведения ЭЭГ. Близкие туристки настаивали на санитарной эвакуации в Россию.