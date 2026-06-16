Шереметьево «разблокировали» для самолетов

Ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

До этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры могли уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло и чат-бота.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.