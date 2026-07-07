Удары по РФ, обиды Трампа, спасение Украины: что обсудят на саммите НАТО

Лидеры стран НАТО 7–8 июля встретятся в Турции в рамках ежегодного саммита Североатлантического альянса. В этом году мероприятие пройдет на фоне активной критики Блока со стороны президента США Дональда Трампа. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: его европейские коллеги попытаются склонить Вашингтон на свою сторону — в том числе в вопросах поддержки Украины. Какие темы лидеры стран НАТО обсудят в Анкаре и чего от этого мероприятия ждать России — в материале NEWS.ru.

Что будут обсуждать на саммите НАТО в Анкаре

36-й по счету саммит НАТО пройдет в президентском комплексе Бештепе в турецкой столице с 7 по 8 июля. Ожидается, что участие в нем примут главы 32 государств — членов Блока, около 100 министров, а также представители стран АР4 — Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что гостям мероприятия предстоит обсудить широкий спектр вопросов. Среди них — угрозы и вызовы для североатлантического региона, ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО. Также в повестке будут вопросы увеличения оборонных бюджетов стран-участниц.

Кроме того, стороны намерены поднять тему судоходства в Ормузском проливе. Часть стран готова участвовать в усилиях по укреплению безопасности этого маршрута, но не у всех есть необходимые ресурсы. Также представители государств намерены обсудить инвестиции в ядерное оружие, о чем в преддверии саммита заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Какие проблемы стоят перед НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на днях сообщил, что главными вызовами для Альянса остаются перегруженность оборонных предприятий и дефицит возможностей для подготовки военнослужащих. По его словам, несмотря на рост финансирования, производственные мощности заводов, выпускающих продукцию военного назначения, уже на пределе.

Марк Рютте Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что лейтмотивом встречи в Анкаре станут серьезные противоречия между США и Европой, которые проявились в последнее время.

«Европейская партия войны — Британия, Франция, Германия — хочет добиться полного вовлечения США в украинский конфликт и возобновления прямой поддержки Киева. Однако Дональд Трамп старается дистанцироваться от этой повестки. Показательно, что перед поездкой в Турцию он демонстративно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. И, скорее всего, проведет еще один после того, как побеседует с Владимиром Зеленским на полях саммита», — предположил эксперт.

Бывший депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров в свою очередь считает ключевой темой саммита перспективы НАТО. Собеседник NEWS.ru отмечает: внутри Альянса накопились серьезные противоречия, которые требуют обсуждения — хотя бы для того, чтобы понять, куда и как двигаться дальше.

Чего ждать от Трампа на саммите НАТО

Трамп в последние месяцы все активнее критикует партнеров по НАТО, которые не оказали Штатам достаточной, по его мнению, поддержки в ходе конфликта с Ираном. Накануне саммита он в очередной раз заявил, что отношения Вашингтона с Альянсом перестали быть взаимовыгодными, и указал: расходы Америки на поддержку Блока куда выше, чем у других стран-участниц.

На этом фоне растут опасения по поводу выхода США из Альянса. Не добавляет уверенности Европе и пересмотр «глобального размещения» Вооруженных сил Штатов: так, Вашингтон уже вывел почти весь воинский контингент из Эстонии. Вернутся ли туда американские военнослужащие — большой вопрос.

По мнению Килинкарова, Трамп пытается создать такие условия, при которых европейцы «приползут к нему на коленях», прося о защите.

«К тому же у Трампа осталась обида за Иран. И он прекрасно понимает, кто сегодня представляет политическую элиту Европы: это его противники, представители глобалистских кругов, адепты Демократической партии. Они друзьями Трампу не станут — и он им тоже. Поэтому говорить о том, что им удастся заполучить его благосклонность, было бы наивно. Трамп будет действовать в своей логике: его цель — не спровоцировать уход и ослабление влияния, а, наоборот, усилить его, поставив европейскую элиту в положение, где у них не будет ни права выбора, ни права голоса», — уверен эксперт.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

Что ждет Украину после саммита НАТО

В Анкару приглашен президент Украины Владимир Зеленский, хотя Рютте и объявил, что на пленарное заседание саммита его не пустят. У главы республики также запланирована встреча с Трампом, при этом газета The Daily Telegraph отмечает: вопрос поддержки Киева на форуме постараются задвинуть на второй план, чтобы лишний раз не провоцировать раздражение американского президента.

Килинкаров также убежден, что европейцы подойдут к украинской теме с осторожностью. При этом от планов втянуть Трампа в конфликт на стороне Киева они все-таки не откажутся.

«Вопрос Украины прозвучит, но ключевым на этом саммите не станет. Я даже не уверен, что Зеленскому дадут полноценно выступить в присутствии Дональда Трампа, — от него можно ожидать чего угодно, в том числе новых претензий к союзникам, включая США. Скорее всего, ему отведут некий „приставной стульчик“ для формального участия, но не более», — полагает экс-нардеп.

Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Артамонов придерживается иного мнения. В беседе с NEWS.ru он выразил уверенность: на саммите НАТО мы увидим лишь усиление консолидации стран Альянса, и Штаты не исключение.

«The New York Times недавно писала, что американские военные помогали украинским дронам обходить зоны ПВО для ударов вглубь России. Поэтому позиция Трампа, на мой взгляд, вполне прогнозируема — курс на сотрудничество с Киевом сохранится. <…> Я полностью согласен с Дмитрием Песковым: начавшись как СВО, конфликт сегодня перерастает в большую войну. Перед нами лобовое столкновение, и мы не отступим. Жить на одной территории с нацистами в Европе мы не будем — это наша наследственная программа, исповедуемая с 1945 года. Нацизм со стороны НАТО не должен пройти», — заключил аналитик.

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