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06 июля 2026 в 22:55

Украина вернулась к переговорам по обмену дронов на МиГ-29

Косиняк-Камыш: Украина готова обсудить с Польшей обмен дронов на МиГ-29

Флаги Польши и Украины Флаги Польши и Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина согласилась на обмен своих беспилотных летательных аппаратов на польские истребители МиГ-29, сообщил в соцсетях министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Киев выразил заинтересованность и представил предложения о передаче дронов Варшаве в течение ближайших двух лет.

Мы получили заявление украинской стороны, что они заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года, — сказал министр.

Косиняк-Камыш пояснил, что у Польши имеются 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают эксплуатационные ресурсы до 2028 года. Он отметил, что предложение Варшавы было четким — истребители в обмен на дроны. Хотя первоначальный позитивный ответ включал технический осмотр самолетов со стороны Украины, в настоящее время продолжается процесс переговоров, который, по его словам, не закрыт.

Ранее Косиняк-Камыш указывал, что Украина не получит польские истребители МиГ-29. Он пояснил, что решение было принято из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов.

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