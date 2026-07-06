Украина вернулась к переговорам по обмену дронов на МиГ-29 Косиняк-Камыш: Украина готова обсудить с Польшей обмен дронов на МиГ-29

Украина согласилась на обмен своих беспилотных летательных аппаратов на польские истребители МиГ-29, сообщил в соцсетях министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Киев выразил заинтересованность и представил предложения о передаче дронов Варшаве в течение ближайших двух лет.

Мы получили заявление украинской стороны, что они заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года, — сказал министр.

Косиняк-Камыш пояснил, что у Польши имеются 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают эксплуатационные ресурсы до 2028 года. Он отметил, что предложение Варшавы было четким — истребители в обмен на дроны. Хотя первоначальный позитивный ответ включал технический осмотр самолетов со стороны Украины, в настоящее время продолжается процесс переговоров, который, по его словам, не закрыт.

Ранее Косиняк-Камыш указывал, что Украина не получит польские истребители МиГ-29. Он пояснил, что решение было принято из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов.