Турция направит F-16 на круглосуточное патрулирование Прибалтики

Истребители F-16 ВВС Турции с августа начнут круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Прибалтики в рамках миссии НАТО по воздушной полиции, передает государственное агентство Anadolu. Она продлится с августа по ноябрь и охватит Эстонию, Латвию и Литву.

Командир 181-й эскадрильи ВВС Турции подполковник Оздемир заявил, что во время выполнения миссии экипажи будут круглосуточно находиться в режиме боевой готовности. По его словам, они будут реагировать на нарушения воздушной границы и появление неопознанных воздушных целей.

Ранее истребители F-16 ВВС Греции перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону воздушного пространства Кипра со стороны Ливана. На территории острова объявляли воздушную тревогу.

Тогда сообщалось, что Греция перебрасывала на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 на фоне атаки двух иранских беспилотников, летевших в сторону британской базы Акротири. Дроны были вовремя перехвачены.