02 марта 2026 в 16:52

Греция перебросила фрегаты и F-16 к берегам Кипра после атаки дронов

Philenews: Греция направила на Кипр два фрегата и два истребителя F-16

F-16 F-16 Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Греция перебрасывает на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 на фоне атаки двух иранских беспилотников, летевших в сторону британской базы Акротири, сообщает греческий портал Philenews со ссылкой на кипрского чиновника. Уточняется, что дроны были вовремя перехвачены.

Греция отправляет на Кипр два греческих фрегата. Один из них — фрегат Belharra «Кимон». Есть сообщения и об отправке двух F-16, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны Великобритании подтвердило удар беспилотника по авиабазе Акротири на Кипре. Инцидент произошел в ночь на 2 марта, персонал был отправлен в укрытия. По предварительным данным, есть незначительные повреждения, но пострадавших нет.

До этого стало известно, что Германия рассматривает возможность вступления в войну с Ираном на стороне США и Израиля. По данным немецких источников, планирование ведется совместно с Вашингтоном, Берлин может принять участие в бомбардировках или оказать военную поддержку.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявления Великобритании, Франции и Германии по Ирану. Он обвинил европейские власти в стремлении втянуть континент в очередной конфликт, назвав это предсказуемым продолжением их политики противостояния с Россией.

