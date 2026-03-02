Мощный удар Ирана по базе Королевских ВВС Британии Акротири, расположенной на окраинах Лимассола на Кипре, попал на видео. Местные жители сняли момент прилета ракеты или обломка сбитого беспилотника, а также сам взрыв, передает Daily Mail.
По данным некоторых СМИ, базу атаковал ударный дрон Shahed-136. Он нанес ей незначительные повреждения, предварительно, никто не пострадал. Военнослужащие получили приказ разойтись по домам. Позже информацию об атаке подтвердили в Минобороны Великобритании.
Ранее сообщалось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».
До этого немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что нападение на Иран стало сигналом о стремлении США возродить политику крестовых походов. По его словам, Вашингтон возвращается на путь агрессии, которого он придерживался со времен 42-го президента страны Билла Клинтона.