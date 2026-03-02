Удар Ирана по британской авиабазе на Кипре попал на видео

Мощный удар Ирана по базе Королевских ВВС Британии Акротири, расположенной на окраинах Лимассола на Кипре, попал на видео. Местные жители сняли момент прилета ракеты или обломка сбитого беспилотника, а также сам взрыв, передает Daily Mail.

По данным некоторых СМИ, базу атаковал ударный дрон Shahed-136. Он нанес ей незначительные повреждения, предварительно, никто не пострадал. Военнослужащие получили приказ разойтись по домам. Позже информацию об атаке подтвердили в Минобороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».

До этого немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что нападение на Иран стало сигналом о стремлении США возродить политику крестовых походов. По его словам, Вашингтон возвращается на путь агрессии, которого он придерживался со времен 42-го президента страны Билла Клинтона.