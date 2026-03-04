Раскрыто, сколько денег потратили США на один день операции против Ирана

Раскрыто, сколько денег потратили США на один день операции против Ирана США израсходовали около $779 млн за 24 часа операции против Ирана

Вооруженные силы США за первые 24 часа боевых действий на Ближнем Востоке израсходовали около $779 млн (более 60,3 млрд рублей), что составляет примерно 0,1% военного бюджета на 2026 год, сообщает турецкое агентство Anadolu. Наибольшая часть средств пришлась на пуски ракет Tomahawk и вылеты истребителей.

Крупнейшей статьей расходов в первые сутки операции стали пуски крылатых ракет Tomahawk. Военные направили на эти цели около $340,4 млн (26,3 млрд рублей). Затраты на вылеты истребителей составили $271,3 млн (21 млрд рублей). Использование реактивных систем залпового огня HIMARS, проведение разведывательных мероприятий и материально-техническое обеспечение обошлись в $122,2 млн (9,4 млрд рублей).

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Удары затронули крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Белом доме заявили, что операция направлена на устранение ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.

В результате атак погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд представителей руководства страны. Корпус стражей исламской революции объявил о проведении ответной операции и нанесении ударов по объектам в Израиле.