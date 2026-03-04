Когти медведя изъяли у иностранца на таможне

В пункте пропуска Забайкальск сотрудники Читинской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 16 когтей медведя, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел во время досмотра багажа иностранного туриста, который направлялся в Китай.
Инспектора насторожили необычные предметы, оказавшиеся высушенными медвежьими когтями с остатками мягких тканей. Общий вес находки составил около 300 граммов.
Путешественник пояснил, что получил когти в подарок от друга, проживающего в России, и не знал о необходимости декларировать такие вещи. Сейчас изъятые дериваты направлены на экспертизу, которая должна подтвердить их видовую принадлежность. Читинская таможня проводит проверку по факту нарушения.
Ранее в аэропорту Домодедово задержали российского туриста с самоцветами из Бахрейна на 1,6 млн рублей. В багаже и куртке мужчины нашли 76 драгоценных камней. Россиянин рассказал, что купил их для изготовления ювелирных украшений и вез в таком виде, чтобы не повредить.
Кроме того, в Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военного оборудования и незаконном обороте радиоактивных веществ. Мужчина перевозил в интересах иностранного государства компоненты для бронетанковой техники без соответствующих разрешительных документов.