ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военного оборудования и незаконном обороте радиоактивных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства. По имеющимся данным, мужчина перевозил в интересах иностранного государства компоненты для бронетанковой техники без соответствующих разрешительных документов.

При проведении следственных действий был задокументирован дополнительный эпизод. Установлено, что предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В результате в ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее совместная операция таможенников Тюменской области и специалистов Россельхознадзора позволила предотвратить контрабанду крупной партии хвойных деревьев. Инспекторы задержали большегрузный автомобиль, следовавший в Казахстан, при досмотре которого выявили несоответствие: количество свежеспиленных деревьев в два раза превышало данные, заявленные в сопроводительных документах.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Молдавии сообщили, что правоохранительные органы Румынии обнаружили компоненты беспилотного летательного аппарата в грузовом автомобиле с нелегальным оружием. Задержанное на молдавской границе транспортное средство перевозило военную продукцию украинского происхождения.