Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья

Интерпол задержал бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Дмитрия Назарца, сообщил Telegram-канал Mash. Он скрывался на Пхукете после того, как стал фигурантом дела о контрабанде леса на 637 млн рублей. При нем нашли два загранпаспорта Вануату с его фотографией, оформленные на разные имена.

Во время проверки документов в общественном месте Назарец попытался убежать, но полиция задержала его и доставила в отделение. Там установили, что он находится в международном розыске. Сейчас экс-депутат находится в IDC Таиланда и ожидает депортации в Россию.

По данным следствия, Назарец возглавлял группу, которая с 2016 по 2019 год незаконно экспортировала лес в Китай через фирму «Приморский экспорт». Для вывоза использовались поддельные документы и фиктивные декларации.

