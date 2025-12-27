Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 11:30

Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья

Интерпол задержал на Пхукете экс-депутата Назарца за контрабанду леса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Интерпол задержал бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Дмитрия Назарца, сообщил Telegram-канал Mash. Он скрывался на Пхукете после того, как стал фигурантом дела о контрабанде леса на 637 млн рублей. При нем нашли два загранпаспорта Вануату с его фотографией, оформленные на разные имена.

Во время проверки документов в общественном месте Назарец попытался убежать, но полиция задержала его и доставила в отделение. Там установили, что он находится в международном розыске. Сейчас экс-депутат находится в IDC Таиланда и ожидает депортации в Россию.

По данным следствия, Назарец возглавлял группу, которая с 2016 по 2019 год незаконно экспортировала лес в Китай через фирму «Приморский экспорт». Для вывоза использовались поддельные документы и фиктивные декларации.

Ранее СК возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.

В Краснодарском крае между тем задержали мэра Крымска. Его подозревают в причастности к махинациям с землей в пользу экс-главы Крымского района Сергея Леся.

