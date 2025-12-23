Новый год-2026
23 декабря 2025 в 11:12

Мэр Крымска задержан по подозрению в махинациях с землей на Кубани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Краснодарском крае задержан мэр Крымска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По его данным, задержанного подозревают в причастности к махинациям с землей в пользу экс-главы Крымского района Сергея Леся.

По предварительным данным, при его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Сергея Леся, экс-главы Крымского района Краснодарского края. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника. В результате решения суда в пользу государства переходят транспортные средства, недвижимость и земельные участки, принадлежащие ответчикам.

До этого стало известно, что Лесь подал в отставку. Решение принято на внеочередной сессии районного совета 20 октября. В администрации уточнили, что депутаты приняли отставку Леся. В течение 10 дней губернатор Краснодарского края назначил временно исполняющего обязанности главы района.

Краснодарский край
задержания
махинации
чиновники
