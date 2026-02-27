Стало известно, где удерживали похищенную в Смоленске девочку 112: девочку в Смоленске удерживали в квартире сожительницы похитителя

Похищенную девятилетнюю Сашу удерживали в квартире 51-летней Натальи Л., сожительницы подозреваемого, сообщает Telegram-канал 112. По данным источника, именно в этом жилье Сергей держал ребенка после похищения.

Журналисты связались с дочерью Натальи, которая несколько лет назад переехала из Смоленск в Санкт-Петербург. По словам девушки, с матерью она поддерживает редкое общение. Она утверждает, что Наталья злоупотребляла алкоголем, а ее спутник Сергей отличался ревнивым и вспыльчивым характером и контролировал женщину.

Собеседница отметила, что видела мужчину лишь дважды — в 2021 году, после чего контактов ни с ним, ни с матерью не поддерживала. О похищении Саши она узнала из публикаций в СМИ и не предполагала, что ее мать может быть связана с этой историей.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка, обнаруженная на третьи сутки поисковых операций в Смоленске, по-прежнему находится в медицинском учреждении. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого стало известно, что машина подозреваемого была детально осмотрена, следователи изъяли представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы.