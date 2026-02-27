Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:32

Стало известно, где удерживали похищенную в Смоленске девочку

112: девочку в Смоленске удерживали в квартире сожительницы похитителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Похищенную девятилетнюю Сашу удерживали в квартире 51-летней Натальи Л., сожительницы подозреваемого, сообщает Telegram-канал 112. По данным источника, именно в этом жилье Сергей держал ребенка после похищения.

Журналисты связались с дочерью Натальи, которая несколько лет назад переехала из Смоленск в Санкт-Петербург. По словам девушки, с матерью она поддерживает редкое общение. Она утверждает, что Наталья злоупотребляла алкоголем, а ее спутник Сергей отличался ревнивым и вспыльчивым характером и контролировал женщину.

Собеседница отметила, что видела мужчину лишь дважды — в 2021 году, после чего контактов ни с ним, ни с матерью не поддерживала. О похищении Саши она узнала из публикаций в СМИ и не предполагала, что ее мать может быть связана с этой историей.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка, обнаруженная на третьи сутки поисковых операций в Смоленске, по-прежнему находится в медицинском учреждении. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого стало известно, что машина подозреваемого была детально осмотрена, следователи изъяли представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы.

похищения
дети
преступления
Смоленск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК
Названы главные препятствия на пути к освоению английского
Школьница выпала с балкона 20-го этажа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.