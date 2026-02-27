Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:36

Раскрыты детали поиска похищенной в Смоленске девочки

Сотрудники СК проверяли все квартиры в доме похищенной в Смоленске девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники СК осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка, рассказали соседи. По словам одной из женщин, которые приводит РИА Новости, работы велись всю ночь.

Следственный комитет проверял квартиры ночью, прям проходил, открывал все двери и даже на лоджию. Те квартиры, в которые не попали, они опечатали, — отметила она.

До этого стало известно, что похищенную удерживали в квартире 51-летней Натальи Л., сожительницы подозреваемого. Уточнялось, что именно в этом жилье он держал ребенка после похищения.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Также появилась информация, что 33-летней матери похищенного и убитого девятилетнего мальчика из Петербурга вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Смоленск
Следственный комитет
поиски
дети
