27 февраля 2026 в 10:37

Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канал кадры задержания подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Мужчину задержали в квартире многоэтажного дома. На видео также видно, как ребенка выводят из подъезда того же здания.

Полиция нашла похищенную девочку благодаря оперативной работе и генетическому тесту улик. Немаловажную роль в поисках сыграли и камеры видеонаблюдения: те сняли автомобиль, на котором похититель увез ребенка.

Сама девочка в настоящее время находится в медицинском учреждении. В правительстве региона уточнили, что врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в похищении девятилетней школьницы. Ранее он был судим за хранение наркотических веществ. На допросе задержанный признался, что удерживал похищенную в квартире своей сожительницы. Россиянин работал таксистом и продавцом. В соцсетях он публиковал инструкции по плетению косичек для девочек.

дети
похищения
Смоленск
МВД
Ирина Волк
задержания
