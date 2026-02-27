МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции

МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые сами не являются полицейскими, как следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева. Он указал, что решение принято на фоне нехватки кадров.

В документе уточняется, что привлекать к обязанностям полиции будут по персональному решению руководителя. Перед допуском сотрудник будет обязан пройти дополнительную подготовку, получить форму и сдать экзамен.

Ранее Колокольцев сообщил, что с начала текущего года сотрудникам полиции удалось предупредить 21 планируемое нападение на образовательные учреждения. Атаки планировались в 15 регионах.

До этого Колокольцев заявил, что личный состав МВД России работает на пределе возможностей из-за нехватки кадров. По его словам, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер. Министр озвучил статистику, согласно которой в 2025 году количество сотрудников, покинувших ряды МВД, увеличилось на 7% и составило 80 тыс. человек. Он также обратил внимание на тот факт, что это число превышает количество принятых на службу на целых 40%.