Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:16

МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые сами не являются полицейскими, как следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева. Он указал, что решение принято на фоне нехватки кадров.

В документе уточняется, что привлекать к обязанностям полиции будут по персональному решению руководителя. Перед допуском сотрудник будет обязан пройти дополнительную подготовку, получить форму и сдать экзамен.

Ранее Колокольцев сообщил, что с начала текущего года сотрудникам полиции удалось предупредить 21 планируемое нападение на образовательные учреждения. Атаки планировались в 15 регионах.

До этого Колокольцев заявил, что личный состав МВД России работает на пределе возможностей из-за нехватки кадров. По его словам, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер. Министр озвучил статистику, согласно которой в 2025 году количество сотрудников, покинувших ряды МВД, увеличилось на 7% и составило 80 тыс. человек. Он также обратил внимание на тот факт, что это число превышает количество принятых на службу на целых 40%.

МВД
полиция
Владимир Колокольцев
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.