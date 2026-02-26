В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание

Туристическая полиция Таиланда задержала гражданина России на острове Пханган по подозрению в незаконном хранении наркотических и психотропных средств, сообщили в полиции провинции Сураттхани в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Инцидент произошел во время планового патрулирования жилого района.

Правоохранители обратили внимание на автомобиль, который на высокой скорости двигался по жилой зоне. Полицейские остановили машину для проверки документов и заметили, что водитель ведет себя подозрительно. В ходе дальнейшего разбирательства 33-летний россиянин признался, что в арендованном им доме хранятся запрещенные вещества, которые позже обнаружили при обыске.

На допросе задержанный также рассказал, что принимал экстази за несколько дней до задержания. В отношении россиянина выдвинуты официальные обвинения, связанные с незаконным хранением наркотических и психотропных препаратов.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.