Алиев рассказал, как изменился Азербайджан с 1992 года Алиев: Азербайджан стал сильным и способным защитить себя государством

Сегодняшний Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году, заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. По его словам, которые приводит агентство Report, сегодня Азербайджан — это мощное государство, способное защитить себя. Благодаря силе республики, никому и в голову не придет совершить против нее провокацию, считает президент.

Алиев подчеркнул, что Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида отражает несгибаемость азербайджанского народа. Он призвал граждан не забывать жертв этой трагедии, помнить свою историю и оставаться сильными.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.