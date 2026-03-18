Пельмени размером с ноготь: как приготовить настоящую дюшбару

В азербайджанской кухне есть особенные пельмени — крошечная дюшбара, которую подают не на тарелке, а в ароматном бульоне. Эти пельмени лепят настолько маленькими, что в ложке может поместиться сразу несколько штук. Блюдо кажется сложным, но на деле готовится из простых продуктов и легко становится семейным фаворитом.

Для приготовления понадобятся: пшеничная мука (350 г), теплая вода (160 мл), яйцо (1 шт.), соль (1/2 ч. л.), баранина или говядина (300 г), репчатый лук (1 небольшая головка), сушеная мята (1/2 ч. л.), черный перец (по вкусу), говяжий бульон (1 л), чеснок (2 зубчика), немного шафрана или куркумы (щепотка).

Из муки, воды, яйца и соли замешивают плотное тесто и раскатывают его очень тонко. Фарш смешивают с луком, мятой и перцем. Тесто нарезают маленькими квадратиками и лепят миниатюрные пельмени — размером примерно с ноготь. Их варят прямо в кипящем бульоне 4–5 минут, добавляя чеснок и щепотку шафрана.

Такие пельмени подают с бульоном и зеленью. Получается ароматное, легкое и удивительно уютное блюдо, которое быстро становится любимым на домашней кухне.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 9,2/5,8/19,1.

